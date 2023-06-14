جوري بكر تنفصل عن زوجها

انفصلت الفنانة جوري بكر عن زوجها وأعلنت عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت حوري بكر:" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

كشفت الفنانة جوري بكر، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت عبر "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة،: "عشان الأسئلة الكتيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين لإن بجد الموضوع مخيف .. مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده حرفيا من قاع الأرض مريضة".

وتابعت: "تعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحتراما لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني".

وجهت جوري بكر رسالة الي من يرسلوا لها على انستجرام ويطلبوا منها أموال او شراء شيئا لهم.

وقالت جوري بكر وهي غاضبة عبر خاصية ستوري إنستجرام: "الشحاتة وصلت لإنستجرام، حد محتاج 3000 جنيه وهو شايل تليفون بـ 25 الف، والتاني عايز تلاجة انا مشتريتهاش ايه الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي.