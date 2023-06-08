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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجموعة من قاع الأرض.. سبب صادم لغلق جوري بكر التعليقات

جوري بكر
جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت عبر "انستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة،: "عشان الأسئلة الكتيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين لإن بجد الموضوع مخيف .. مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده حرفيا من قاع الأرض مريضة".

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وتابعت:"تعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحتراما لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني".

وجهت جوري بكر رسالة الي من يرسلوا لها على انستجرام ويطلبوا منها اموال او شراء شيئا لهم.

وقالت جوري بكر وهي غاضبة عبر خاصية ستوري انستجرام:"الشحاتة وصلت لانستجرام، حد محتاج 3000 جنيه وهو شايل تليفون بـ 25 الف، والتاني عايز تلاجة انا مشتريتهاش ايه الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي.

التواصل الاجتماعي القصص القصيرة الفنانة جوري بكر انستجرام المقربين

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