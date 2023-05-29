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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة و الصحة| عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني..جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت...أبراج يفضلون التسوق مع والديهم

جوري بكر
جوري بكر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

دراسة تفجر مفاجأة| تناول هذه الأطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية ، وهي مجلة طبية تمت مراجعتها من قبل الأقران لأمراض القلب ، إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول ، وهو عامل خطر رئيسي للقلب والذي يقتل ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام.

بيحبوا ذوقهم| هذه الأبراج يفضلون التسوق مع والديهم..هل أنت منهم؟

تشتهر بعض الأبراج بذوقهم الراقي في الأزياء وميلها إلى الإكسسوارات عالية الجودة، يدفعهم حبهم لكل الأشياء الجميلة والمصممة جيدًا إلى إنفاق الأموال على أرقى الأشياء في الحياة ، وخاصة ملابسهم، يفضل البعض الأصطحاب والديهم معهم بالتسوق لشراء ماركات الأزياء المتميزة والراقية.


5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني|أبتعد عنهم فورا

لا تظهر أي أعراض على الكبد الدهني أو تراكم الدهون في الكبد ، وعلى الأرجح هذا هو سبب عدم اهتمام الكثيرين به، ومع ذلك يمكن أن يتسبب عدم علاج الكبد الدهني في حدوث التهاب في الكبد يسمى التهاب الكبد الدهني، يحدث هذا عندما تبدأ الرواسب الدهنية في الكبد في إزعاج الجسم.

 

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نشرة المرأة و الصحة| عوامل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني..جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت...أبراج يفضلون التسوق مع والديهم

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