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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف زيادة أسعار الفائدة يربك أسهم بورصة أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغيير بسبب تلميح الاحتياطي الفيدرالي بإمكانية استئناف زيادة أسعار الفائدة بعد وقف دورة التقشف النقدي في يونيو لدراسة الأوضاع الاقتصادية.

وأنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" جلسة التداول مرتفعا بنسبة 0.1% فقط، بعد أن أعلن جيروم باول عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالاجتماعات القليلة القادمة، فيما قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتسم بحساسية أكبر لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.69%، واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له في شهر.

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وانخفض سهم مجموعة "يونايتد هيلث" بعد أن قال مسؤول تنفيذي إن الزيادة الأخيرة في العمليات الجراحية والرعاية الطبية الأخرى قد تدفع النفقات أعلى مما كان متوقعا.

ودفع قرار الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المعيارية على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي في نطاق مستهدف من 5% إلى 5.25%.

أحدث توقعات الاحتياطي الفيدرالي الفصلية تكشف عن ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 5.6% بحلول نهاية العام في المتوسط، مقارنة مع 5.1% في الجولة السابقة من التوقعات.

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