مسابقة لأفضل حملة إعلانية|جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

نظّمت جامعة عين شمس يوم ١٤ / ٦ احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم داخل حرم كلية الطب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور إيمان عمر رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية وأشرف على التنظيم الدكتورة داليا ضياء الدين سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية ومنسق برنامج التبرع التطوعي الدائم 5 لـ 1 5 for 1.

وعلى هامش الاحتفال واستكمالا لانطلاق برنامج 5 for 1 والذي يهدف لتوفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى، و لهذا الغرض تم عمل مسابقة بمشاركة سبعة فرق من خمس مدارس للتنافس على أفضل حملة إعلانية لحث المجتمع على التبرع و نشر ثقافة التبرع التطوعى الدائم

وقد تكونت لجنة المحكمين من الدكتورة سلوى يوسف استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية و رائد طب نقل الدم ، والدكتورة دينا فاروق ابو زيد

وكيل كلية الإعلام لخدمة المجتمع و تنمية البيئة و مسؤول المركز الاعلامى جامعة عين شمس الدكتورة عبير عطية سعد الدين استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية و مشرف بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة نهلة احمد سليمان الاستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية كلية التربية.



وقام بالترجمة كرستينا سمير المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية كلية الألسن.



و قد شملت الاحتفالية ايضا القاء كلمات تسلط الضوء على الدور الفعال لبنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس و الرؤية المستقبلية لمدينة عين شمس الطبية

و قد حضر الاحتفالية لفيف من أساتذة من مختلف الأقسام الأكاديمية و الاكلينيكية من الجامعات المختلفة و القوات المسلحة على رأسهم

الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ، الدكتور فكرى جبران استاذ طب نقل الدم طب قناة السويس الدكتور محسن الالفى استاذ امراض الدم طب الأطفال، الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية طب جامعة حلوان

عميد طبيب محمد البدوي محمد مدير بنوك دم القوات المسلحة

وقد تم توزيع شهادات تقدير لجميع الطلبة المشاركين و تسليم الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.



وجدير بالذكر ان هناك جزء ثانى للمسابقة يعتمد على تطبيق الحملة الإعلانية الفائزة بالمركز الأول و قياس مردود هذا التطبيق عن طريق جذب أكبر عدد من المتبرعين المتطوعين الدائمين.