عزيز مرقة الأبرز| تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوي في عيد الأضحى

كشفت ساقية عبد المنعم الصاوى عن جدول حفلاتها في عيد الأضحى والتى من المقرر أن تبدأ من يوم 29 يونيو .

حفل عزيز مرقة

يستعد المطرب الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي يوم 1 يوليو على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي، وتم طرح التذاكر بسعر 325 جنيهًا.



ومن المفترض أن يقدم عزيز خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة بتسألينى والتى حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرح النجم الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

بلاك تيما

تحيى فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا يوم الخميس الموافق 29 يونيو بساقية الصاوى ضمن حفلات عيد الأضحى التى تنظمها الساقية ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً.

الحفل من المقرر ان يكون ثاني ايام عيد الفطر المبارك ، ومن المقرر ان يستمر لساعتين ، ويبلغ سعر تذكرة الحفل 150 جنيهًا .

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة، منها "بحار" و"إيه يعني" و"زحمة" و"لون الكاكاو".

أم كلثوم

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم يوم 29 يونيو الجارى ضمن جدول الساقية لحفلات عيد الأضحى .

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.