الخطيب يشيد بنتائج فرق كرة الماء بالنادي الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الفريق الأول لكرة الماء بالنادي بعد تتويجه بلقبي الدوري وكأس مصر.



وأشاد محمود الخطيب بالمجهود الكبير التي بذلته منظومة العمل في قطاع السباحة وأثمرت عن نتائج متميزة أسعدت جماهير وأعضاء النادي.



وقال الخطيب إن الفوز بالبطولتين يحمل الفريق مسئولية كبيرة فيما هو قادم خاصة أن جماهير الأهلي تطمح في المرتبة الأولي عند المشاركة في أي بطولة محلية أو قارية.



وشدد الخطيب علي ثقته الكبيرة في طاع السباحة والذي يسعي دائماً إلي التطوير وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بمكانة النادي.



فيما أشاد وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي بأداء فريقه وقال إن التتويج بالبطولتين جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني واللاعبين، الذين تعاهدوا على الفوز باللقب والجمع بين ثنائية الدوري والكأس».



وتابع وائل عزت: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني بعد المجهود الكبير الذي بذلوه، وهو ما تكلل بالنجاح في النهاية بتحقيق الثنائية رغم المنافسة القوية».

