عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يشيد بنتائج فرق كرة الماء بالنادي الأهلي

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الفريق الأول لكرة الماء بالنادي بعد تتويجه بلقبي الدوري وكأس مصر.


وأشاد محمود الخطيب بالمجهود الكبير التي بذلته منظومة العمل في قطاع السباحة وأثمرت عن نتائج متميزة أسعدت جماهير وأعضاء النادي.


وقال الخطيب إن الفوز بالبطولتين يحمل الفريق مسئولية كبيرة فيما هو قادم خاصة أن جماهير الأهلي تطمح في المرتبة الأولي عند المشاركة في أي بطولة محلية أو قارية.


وشدد الخطيب علي ثقته الكبيرة في طاع السباحة والذي يسعي دائماً إلي التطوير وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بمكانة النادي.


فيما أشاد وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي بأداء فريقه وقال إن التتويج بالبطولتين جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني واللاعبين، الذين تعاهدوا على الفوز باللقب والجمع بين ثنائية الدوري والكأس».
 

وتابع وائل عزت: «أشكر اللاعبين والجهاز الفني بعد المجهود الكبير الذي بذلوه، وهو ما تكلل بالنجاح في النهاية بتحقيق الثنائية رغم المنافسة القوية».
 

محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي الادوري وكأس مصر وائل عزت أفضل النتائج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

شوبير: الأهلي وافق على رحيل هذا اللاعب

حادث مروع.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بالقناطر

ترشيحاتنا

هولندا تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

الرئيس السيسي يقوم بـ جولة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض

5 مشاهد في حياة محمد عادل.. من جريمة نيرة أشرف حتى صباح الإعدام

ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد بيلينجهام بالرقم 5.. صور

طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي رد بقوة على المشككين في الحوار الوطني

فضائية ومنصة يوتيوب.. سقوط شخصين يديران أستوديو بدون ترخيص بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس وغرامة.. الحكم على طالبة بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

الحب دمرني.. تعليق ناري من متخصصين على آخر كلمات محمد عادل

بعد وفاته عن 93 عاما.. من هو رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور؟

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ