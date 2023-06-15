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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تشييع جنازة الكاتب عاصم حنفي بحضور كبار الصحفيين| صور

صدى البلد

شيعت جنازة الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي، مدير تحرير مجلة روزاليوسف، من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الضهر. 

وحرص عدد من كبار الصحفيين على الحضور، منهم أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة  روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والاعلامي حمدي رزق، ونقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش.

وتقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي، عزاء الراحل  يوم السبت القادم بمسجد عمر مكرم بالتحرير بعد صلاة المغرب.

من جانبه قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين. فى نعى الراحل الصحفى عاصم حنفى قائلا " فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير المبدع الزميل العزيز الأستاذ عاصم حنفي بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة..رحم ألله الفقيد الغالي واسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الصبر والسلوان وإنا لله إليه راجعون.

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الصحافة المصرية والعربية تشييع جنازة مجلة روزاليوسف يحيي قلاش لإعلامي حمدي رزق عاصم حنفي

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