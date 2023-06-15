إزالة 13 حالة تعد بمدن ومراكز البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

أسفرت حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 13 حالة تعدى باجمالى مساحة بلغت 2306 متر مربع عبارة عن:

- حالاتي تعدي بمساحة 1500 م2 بحوش عيسى.

- حالتي تعدي بمساحة 250 م2 بكوم حماده.

- 4 حالات تعدي بمساحة 306 م2 بشبراخيت.

- 5 حالات تعدي بمساحة 250 م2 برشيد.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.