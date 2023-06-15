حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول حقيقة الصورة المنتشرة لـ دونالد ترامب بملابس السجن و ما مدى صحتها.

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بملابس السجن و بسرعة البرق انتشرت بين الرواد و عليها تعليق "رسميًا .. اعتقال دونالد ترامب بتهم فيدرالية، وسيمثل أمام القاضي قريبًا".

ياترى ايه الموضوع و ايه قصة الصورة دي وهل هي حقيقة فعلا ولا لأ.

الحقيقة أنه بعد البحث عن حقيقة الصورة المتداولة، تبين لنا أنها صورة مفبركة تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث مازال دونالد ترامب حُرا طليقا.

الصورة المتداولة تم نشرها لأول مرة على حساب تويتر باسم "Eliot Higgins"، في 21 مارس 2023، ضمن مجموعة صور أخرى تُظهر ترامب يقوم بأنشطة مختلفة داخل السجن.

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