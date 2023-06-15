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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرتضى يكشف تفاصيل مراحل إنشاء فرع الزمالك في 6 أكتوبر

صدى البلد

أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر تم تخصيصها في 2003، وتم سحبها أكثر من مرة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور سدد كافة الالتزامات المادية الخاصة بأرض النادي بالسادس من أكتوبر في عام 2020 وأصبحت الأرض ملك الزمالك بنسبة 100%.

وشدد أحمد مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم :" في 2015 تم إبرام تعاقد مع مكتب استشاري للرسومات الخاصة بفرع النادي بأكتوبر وحصل الزمالك على الرخص الخاصة بالإنشاءات".

واستعرض عضو المجلس فيديو  لفرع النادي بالسادس من أكتوبر واستاد الزمالك الجديد، وأضاف أن مساحة النادي 128 فدان، وسيتم تنفيذه على مراحل، وستكون مرحلة بناء الاستاد أخر المراحل، وسيكون هناك مرحلة خاصة بكرة القدم منها 6 ملاعب للناشئين وملعبين للفريق الأول ومقر لإدارة الكرة، بالإضافة إلى منطقة حمامات السباحة، وملاعب الألعاب الأخرى "كرة السلة واليد والطائرة ومدارس الكرة"، بالإضافة إلى منطقة خاصة لتنس الطاولة ولعبة البادل.

وتابع أنه سيتم إنشاء مستشفى خاص بالنادي، ومسجد وصالة جمباز وكاراتيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إنشاء حوالي 50% من حجم منشآت النادي.

وأوضح أن الشركة المنفذة لبناء فرع النادي بالسادس هي شركة تابعة للدولة وتم إسناد الأمر لشركة وادي النيل بالأمر المباشر وفقا للوائح والقوانين.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة .

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