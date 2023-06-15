رقصة مضحكة من البطلة سمر حمزة بعد فوزها بذهبية المصارعة

حلت لاعبة المصارعة سمر حمزة، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر قناة CBC، للحديث حول كواليس تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة.

وقالت سمر خلال حوارها بالبرنامج،:" الحمدلله حصولي علي المرتبة الأولي عالميا في المصارعة فخر كبير كوني أول مصر أحقق هذا الانجاز".

وأوضحت حمزة،:"حققت ميدالية برونزية خلال بطولة عام 2021، مضيفة:" الحمدلله بقالي 9 سنين بطلع أول افريقيا".

وعرضت الإعلامية مني الشاذلي فيديو للبطلة، خلال فوزها بذهبية المصارعة بتونس وقيامها بعد التتويج بالرقص علي أحد المهرجانات مما تسبب في ضحك جميع الحاضرين بالاستديو