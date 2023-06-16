جميل عفيفي: أغلب مخرجات الحوار الوطني قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الأهرام، إن أغلب مخرجات الحوار الوطني قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبل.

وأضاف جميل عفيفي، الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الأهرام، خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الحوار الوطني ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة"، موضحا: "عندما أطلق الرئيس السيسي الحوار الوطني كان الهدف منه أن يتحاور الجميع ويتناقش بشكل سليم".



وأشار جميل عفيفي، الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الأهرام،: "الجمهورية الجديدة تتطلب المزيد من الأفكار والرؤى وهو ما يحدث حاليا"، موضحا: "خلال أوقات الأزمات دائما ما تكثر الشائعات وأكبر شائعة كانت خول الإنتخابات الرئاسية المبكرة".



واسترسل: "مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف رغم الأزمة الاقتصادية"، متابعا: "مصر بموقعها الاستراتيجي تستطيع أن تكون رقم واحد على العالم في اللوجيستيات.. والدولة تسعى إلى تطوير كافة الموانئ وجعل مصر مركز استراتيجي هام في مجال النقل".