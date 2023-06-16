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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تربوي: وزير التعليم ركز على ملف الثانوية العامة وإعداد الطلاب للامتحانات

صدى البلد

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، واستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك خلال السنوات الأخيرة تغير كبير في نظام الامتحان للثانوية العامة لأكثر من مرة، مشددًا على أن الثانوية العامة هذه العام بنظام مختلف عن السنوات الماضية.

وأوضح "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اهتم وركز على ملف الثانوية العامة وقدم الأمور المطمئنة لأولياء الأمور والطلاب، مؤكدا إعداد الطلاب للامتحانات، وطرح نماذج استرشادية لإعداد الطالب على شكل الامتحان.

النماذج الاسترشادية

وأشار إلى أن لديه مرونة شديدة في الاستجابة لأي شكوى تقدم، مؤكدًا أنه تم تقديم التعديلات على النماذج الاسترشادية وتم الاستجابة لها، موضحًا أن بعض أولياء الأمور طالب بتقليل الاسئلة لتتناسب مع الزمن المحدد لكل اختبار.

وأضاف أن توزيع الاسئلة والدرجات في امتحانات الثانوية العامة ملتزم بالإطار العلمي،  ووزير التعليم الحالي يعمل في إطار ممتاز ولا يجب أن يكون هناك خطوات جذرية للتغيير، موجها نصائح للطلاب وأولياء الأمور، الأسرة عليها دور كبير جدًا في تهيئة الطلاب ولابد أن يكون هناك هدوء والتعامل الإيجابي معه.
 

أستاذ علم النفس إبراهيم عيسى الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي النماذج الاسترشادية أولياء الأمور

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