قبل 30 يونيو..علي جمعة: قلت لمسئول بالكونجرس «الشعب مش مبسوط من الإخوان»

أكد علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه كان مفتيا للجمهورية في يناير 2013 وترك الإفتاء في شهر مارس 2013.

وقال علي جمعة في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" في يناير 2013 كنت في رحلة عملية بأمريكا وفوجئت بدعوة من الكونجرس للتعرف على أحوال مصر ".

وتابع علي جمعة :" أحد أعضاء الكونجرس آنذاك سألني عن الأحوال في مصر بعد وصول الإخوان للحكم، وكان يتحدث بنبرة سعادة بوصول الإخوان للحكم ".

واكمل علي جمعة :" قلت لمسؤول بجلسة استماع في الكونجرس إن الشعب مش مبسوط من الإخوان وانهم مش ماشيين كويس ".

ولفت علي جمعة :" في عهد مبارك كنا نسير ببطء لكن في عهد الإخوان مكنوش عارفين يسوقوا وكان من الضروري أن يصطدموا في شجرة ".