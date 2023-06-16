علي جمعة: الإخوان لا علاقة لهم بمصالح البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه وافق على دعوة محمد مرسي لصلاة الجمعة معه بالأزهر، وذلك بعد تليقه اتصالًا من الرئاسة وبعده اتصال شخصي من مرسي لرفضه الأول.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد أن خطب وزير الأوقاف في عهد الإخوان خطبة الجمعة، وجد محمد مرسي يقول له "أي شيء تراه لمصلحة البلاد والعباد دلني عليه"، فقال له "حاضر أي حاجة هنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف أتصل بك فوجدته قد صمت ويفكر ولم يعطني رقمه".

وتابع، أن محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان وقتها، أعطاه رقم مرسي ولكنه قام بتبديل الأرقام، وذلك بخفة يد، مؤكدًا أن هذا لا يجوز ويخفي وراه ما يخفي أننا مع جماعة غريبة ليس لها علاقة بمصالح البلد ولكنهم يتحدثون في شيء آخر.