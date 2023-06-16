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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمقيمين بالخارج .. كيفية تقديم طلب إثبات الجنسية المصرية

باسبور
باسبور

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة على الانترنت للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات تلك التي تقدمها مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، والتي يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.


كيف تقدم طلب إثبات الجنسية المصرية للمقيمين فى الخارج


يستعرض “صدى البلد” خطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لـ طلب إثبات الجنسية المصرية :
 

- يقدم هذا الطلب ممن يرغبون نفى أو إثبات الجنسية المصرية تبعا لأصولهم المصريين لحملهم وأصولهم جنسيات أجنبية نظرا لسفر هؤلاء الأصول لدول أجنبية وإقامتهم بها. وفى هذه الحالة وطبقا للقانون يتعين عليهم إثبات إقامة هؤلاء الأصول بمصر خلال الفترة المتطلبة قانونا من سنة 1914 حتى سنة 1929.

- وقد يقدم طلب إثبات الجنسية لتقديمه ضمن مستندات لجهات معينة وفى حالة عدم حمل الطالب جنسية أجنبية وعدم حمله لجواز سفر أجنبي وعدم معاملته بالبلاد كأجنبي فإنه ومن باب التيسير يكلف بتقديم ( شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده وقد تطلب شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات على أن تكون هذه الشهادات رسمية وليست من سواقط قيد الميلاد) ووفقا للحالة الظاهرة يعامل بوصفه من الجنسية المصرية.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم.

المستندات المطلوبة
شهادة ميلاد مقدم الطلب
الرقم القومي/ جواز سفر مقدم الطلب
شهادة ميلاد والد مقدم الطلب
شهادة ميلاد جد مقدم الطلب 
شهادة ميلاد أعمام وعمات مقدم الطلب المولودون خلال الفترة من سنة 1914 حتى سنة 1929 .

رسوم الخدمة الإلكترونية: 20 جنيها.

الجنسية المصرية الهجرة والجنسية الجوازات والهجرة الخدمات الإلكترونية جنسيات اجنبية وزارة الداخلية

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