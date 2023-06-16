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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة الشيخ حسني.. مصطفى قمر يروج لفيلم أولاد حريم كريم

مصطفى قمر وتيام
مصطفى قمر وتيام

بدأ الفنان مصطفى قمر الترويج لفيلمه الجديد أولاد حريم كريم ، وذلك من خلال طرح العديد من الصور المختلفة التى تجمعه بأبطال العمل سواء داليا البحيري أو علا غانم أو حتى نجله تيام.

وظهر مصطفى قمر فى أحدث صور له من كواليس تصوير الفيلم بمشهد يجمعه بتيام على طريقة شخصية الشيخ حسني للراحل محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات وعلق عليها قائلا: باخاف من الموتوسيكلات وتيام دايس بنزين ولا همه يعني يا تيام حالاقيها منك والا من الحريم "اولاد حريم كريم " بنصور حاليا مع الاستاذ العبقري علي ادريس استنونا.
 

أبطال فيلم أولاد حريم كريم



وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

تفاصيل أولاد حريم كريم



 فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

اولاد حريم كريم مصطفى قمر علا غانم تيام

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