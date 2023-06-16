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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شنطة الحج| احرص على شراء هذه المستلزمات

شنطة الحج
شنطة الحج

بد أ الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام في تحضير شنطة الحج و الذهاب إلي المملكة العربية السعودية لقضاء مناسك الحج، ولكن يحتار العديد في الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في شنطة الحج.

 

لذا كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن محتويات شنطة الحج.

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كتب الناظر في منشوره:" شنطة الحج .. انتهز الفرصة لأقترح علي حجاج بيت الله الحرام من اجل الحفاظ علي صحتهم وعلي الجلد والبشرة إعداد شنطة الحج والتي تضم

 ١-كريم واقي للشمس الخالي من الروائح العطرية وهو متوافر في الاسواق من انتاج الشركات الوطنية المصرية وذلك لاستخدامه اثناء التعرض للشمس

 ٢- كريم مطهر ومضاد للبكتريا يستخدم في حالة التعرض للجروح

 ٣- كريم للحروق يستخدم في حالة التعرض لاي حرق لقدر الله 

٤- كريم للتسلخات والالتهابات الجلدية لاستخدامه لمناطق الثنايا يوميا تجنبا لحدوث اي تسلخات مؤلمة

 ٥- صابونة للاستحمام بدون رائحة وشامبو للشعر بدون رائحة وهي منتجات مصرية متوافرة في السوق الان، وكل هذه المنتجات تنتجها عدة شركات وطنية  بأسعار معقولة.

 

الحج شنطة الحج مناسك الحج الدكتور هاني الناظر حجاج بيت الله

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