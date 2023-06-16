صحف السعودية| انخفاض أسعار الذهب.. تحذير من طقس اليوم.. بحث جهود دعم الحل السياسي باليمن.. ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة بـ الصين

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة

خالد بن سلمان يستعرض مع المبعوث الأمريكي لليمن جهود دعم الحل السياسي الشامل

الخزانة الأميركية: إيرادات النفط الروسي تراجعت 50 % منذ تحديد سقف للأسعار

الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صاروخين كوريين شماليين

الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الجمعة، أخبار محلية وعالمية ذات طابع هام لدى المواطن العربي.

صحيفة عكاظ



نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة الوئام

نشرت صحيفة الوئام عن لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، ينعم من خلاله اليمن واليمنيون بالأمن والاستقرار.

صحيفة الشرق الأوسط

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط عن قول مساعد وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو بأن إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك بعد 6 أشهر على بدء العمل بسقف الأسعار.

وأوضح أدييمو، في تصريحات مُعدّة مسبقاً بندوة في واشنطن، أن الإيرادات النفطية لروسيا تراجعت، مقارنة بالعام السابق، «على الرغم من أن روسيا تصدِّر حالياً مزيداً من النفط الخام، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب».

وأضاف: «على الرغم من الزيادة في الصادرات، تكسب روسيا أموالاً أقل؛ لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ25 في المائة، مقارنة بغيره في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولدى سؤاله عن الآلية التي تعتمدها واشنطن لتقدير الإيرادات الروسية، قال مسؤول في الخزانة الأميركية، طالباً عدم كشف اسمه، إن الولايات المتحدة لديها أدوات عدة، بما في ذلك مراقبة أسعار السوق التي تتلقاها الجهات المصدرة الروسية لقاء النفط.

وأكد المسؤول الأميركي أن مسؤولين من روسيا أشاروا أيضاً إلى ضغوط ناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، علماً بأنه لم يحدد أي موعد لرفع السقف المفروض على أسعار النفط الروسي.

في الوقت الراهن، تدرس روسيا التخلي عن آليات ضريبية تستند إلى أسعار سوق نفط الأورال الذي تعتمده مرجعاً للتسعير، والذي يُعدّ النوع المهيمن من الخام الروسي.

وأشار أدييمو إلى أن السلطات الروسية قد تعمد إلى احتساب الضرائب

بناء على سعر افتراضي ينطوي على «حسم ثابت كبير على خام برنت المعياري العالمي».

وأوضح أن هذا التوجه ستنجم عنه زيادة الضرائب على شركات النفط الروسية، في حين يستمر تراجع الإيرادات بسبب سقف الأسعار.

ووفقاً لأدييمو، عقدت العقوبات وقيود التصدير المفروضة على روسيا، مساعيها لتعويض نحو 10 آلاف قطعة من العتاد العسكري خسرتها في الحرب.

وكان تحالفٌ يضم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، قد حدَّد، في ديسمبر ، سقفاً لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للحدّ من إيرادات موسكو، رداً على غزوها أوكرانيا، مع الحرص على مواصلتها إمداد السوق العالمية.



صحيفة الرياض



نشرت صحيفة الرياض عن إدانة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في بيان مشترك نادر الخميس إطلاق كوريا الشمالية صاروخين سقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت الدول الثلاث في البيان الصادر عن البيت الأبيض إن هذا الإطلاق "ينتهك بوضوح العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي"، مؤكدةً أن تعاونها لن "تعطله استفزازات".

وبهدف مواجهة التهديد الكوري الشمالي والصين أيضًا، تشجع الإدارة الأميركية بشدة التقارب الحاصل بين اليابان وكوريا الجنوبية اللتين لطالما كانت العلاقات بينهما متوترة.

وأدان البيان المشترك إطلاق الصاروخين، وصدر بمناسبة اجتماع في اليابان بين مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث حيث "بحثوا سبل تعزيز التعاون الثلاثي"، بحسب البيان.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان في بيان منفصل بشأن الاجتماع إن المحادثات شملت بحر الصين الجنوبي وهو إحدى أكثر النقاط الإستراتيجية حساسية في العالم حالياً، ومضيق تايوان.

وذكّر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سينظم قمة ثلاثية في واشنطن في الأشهر المقبلة مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية.

واليابان وكوريا الجنوبية من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنهما تتقاسمان ماضياً مؤلماً مرتبطاً باحتلال اليابان الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945.

وكانت العلاقات اليابانية الكورية قد تدهورت بعد حكم محكمة كورية جنوبية في 2018 يقضي بأن تدفع شركات يابانية تعويضات عن العمل القسري خلال الاحتلال الياباني.

لكن سيول قدمت مطلع آذار/مارس خطة لدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين تعرضوا لهذه الممارسة، لا تتضمن مشاركة مالية من طوكيو.

وأعاد البلدان إطلاق علاقاتهما التجارية وينظمان اجتماعات منتظمة بين قادتهما.



كما نشر الرياض عن تراجع أسعار الذهب، ويقيم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الخميس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن في ماريكس "يكافح الذهب للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد. لذا، فهي تزيل الحافز لشراء الذهب نوعا ما لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق".

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة نسبتها 72 بالمئة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، مما حد من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيرا يذكر وسجل 985.55 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

كما استقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل.



ونشرت أيضاً الرياض عن تسجيل عدة مدن في شمال الصين ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة هذا الأسبوع أعلى من المألوف في يونيو حزيران، وأدى ارتفاع الحرارة إلى إجهاد إمدادات الكهرباء في البلاد ودفع السلطات إلى إجراء تدريبات محاكاة للطوارئ.

ومنذ مارس آذار تشهد الصين درجات حرارة أعلى من المعتاد، ويتوقع خبراء الطقس أن تشهد جميع أنحاء البلاد طقسا شديد السوء يمكن أن يفوق موجة شديدة الحرارة في العام الماضي استمرت لأكثر من شهرين.

وأمس الخميس أصبحت شيجياتشوانغ في إقليم خبي أول عاصمة إقليمية تسجل 40 درجة مئوية هذا العام، وفقا لما ورد في وسائل إعلام محلية. وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن مدينتي تشانغجياكو وتشنغدو في الإقليم نفسه سجلتا درجات حرارة قياسية في يونيو حزيران.

وبحلول العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية عددا كبيرا من التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تسجل العاصمة بكين غدا السبت درجة حرارة تتراوح بين 37 و39 مئوية. ورفع مرصد تيانجين للأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى اللون الأحمر مع توقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 مئوية.

وبسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة فرضت الشركات المشغلة لشبكات الكهرباء حالة التأهب القصوى.

وأجرت إدارة الطاقة الوطنية الصينية أمس الخميس تدريبات طوارئ للكهرباء على شبكة شرق الصين التابعة للشبكة الوطنية، لمحاكاة ارتفاع وانقطاع التيار الكهربائي بهدف إعداد آليات للإنذار المبكر وإدارة الكهرباء.

كما اتخذت شركتا الكهرباء والماء الحكوميتان في شنغهاي أمس الخميس إجراءات لتوفير احتياجات الكهرباء والمياه في فصل الصيف لمنع تكرار العجز الذي شهدته البلاد في العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، سجلت شنغهاي أكثر أيام مايو أيار سخونة منذ أكثر من قرن.

صحيفة اليوم

ونشرت صحيفة اليوم عن ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب اليوم الجمعة بأن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى ميناء بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأمريكية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.