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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التاكسي الجوي والدرون.. معرض دبي 2023 يركز على مستقبل الطيران

معرض دبي للطيران
معرض دبي للطيران

تشير التوقعات إلى أن عام 2023 سيكون بمثابة نقطة تحول في قطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة، إذ أن الأساليب الجديدة والمبتكرة في مجال النقل الجوي تساهم في تطوير مستقبل القطاع بوتيرة متسارعة. 

 

ويقام معرض دبي للطيران هذا العام تحت شعار "مستقبل قطاع الطيران"، والذي سيشهد إطلاق جناح جديد مخصص بقطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة، حيث يمكن لأبرز الجهات الفاعلة في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي استكشاف تقنيات الطيران المستقبلية التي سيكون لها تأثير بارز على قطاع السفر.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن بدأ عمليات مركبات التاكسي الجوي بالتحليق في سماء دبي بغضون ثلاث سنوات. كما وافق على خطط تطوير محطات التاكسي الجوي كجزء من البنية التحتية لشبكة التنقل الجوي في دبي لتسهيل طريقة تنقل الأفراد عبر المناطق الحضرية بشكل آمن وسلس ومستدام، إذ يجري العمل الآن على تطوير مفاهيم تصميم محطات التاكسي الجوي.

 

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مركز متكامل لحلول النقل الجوي ذاتي القيادة في دبي، حيث تجري الآن أول عملية إصدار شهادة اعتماد لمطار عامودي في العالم كجزء من تطوير المشروع. وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز نمو القطاع على المستوى الدولي.

 

وفي وقت لاحق من العام الجاري، تستضيف دبي أيضاً النسخة الثامنة عشر لواحدة من أهم الفعاليات العالمية في القطاع، وهي معرض دبي للطيران، الذي يجمع تحت مظلته أبرز الجهات الفاعلة على المستوى العالمي في القطاع، إلى جانب القادة والشخصيات البارزة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة ومشاركة الأفكار ومناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل هذه القطاعات. 

 

ومع تركيز القطاع والمنطقة على تطوير مفهوم النقل الجوي ذاتي القيادة ووضعه على قائمة أجندتها، يواصل معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام تعزيز هذا الزخم وترسيخ مكانة دبي الرائدة في هذه السوق.

 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيم هاوز، المدير الإداري لمجموعة "تارسوس إف آند إي": "سيركز معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام بشكل كبير على حلول النقل الجوي ذاتي القيادة وعلى نحو ينسجم مع التطورات الكبيرة التي يشهدها السوق، حيث سنستعرض أحدث الابتكارات، إلى جانب توفير منصة لتسليط الضوء على الإمكانات والفرص الكبيرة للنمو عبر مختلف مفاصل القطاع. ونظراً لمكانتها الرائدة في هذه السوق، تُعدّ دبي الوجهة الأمثل للرائدين في القطاع على المستوى العالمي لتسليط الضوء على أحدث التقنيات ومناقشة التوجهات والحلول التي تمهد الطريق أمام تطوير مفهوم السفر على جميع الأصعدة".

 

وسيحظى زوار المعرض فرصة الاطلاع واستكشاف مجموعة من حلول النقل الجوي، والتي تشمل طائرات الدرون والطائرات بدون طيار والتنقل الجوي في المناطق الحضرية وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتي ستكون موجودة في الجناح الجديد المخصص بحلول النقل الجوي ذاتي القيادة. كما سيتخلل المعرض مجموعة من العروض الحية لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لاستعراض الإمكانات المستقبلية لهذا النوع من مفهوم الطيران.

 

ويشهد المعرض أيضاً إقامة مؤتمر حول قطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة الذي سيشارك فيه مجموعة كبيرة من القادة والخبراء لتسليط الضوء على أحدث التقنيات التي سترتقي بتجربة السفر، إضافة إلى اللوائح التنظيمية والبينة التحتية اللازمة لدمج مفهوم حلول النقل الجوي ذاتي القيادة في حياتنا اليومية.

 

من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية العالمية للقطاع 16.81 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وأن تصل إلى 110.02 مليار دولار في عام 2035، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.7%. ويرافق هذا النمو المطرد تطوير مجموعة كبيرة من الحلول المبتكرة للشحن والسفر جواً، إلى جانب تطوير مجموعة من اللوائح التنظيمية والموارد والبنية التحتية.

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