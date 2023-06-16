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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات روسية على كييف تفعل صافرات الإنذار.. ماذا عن وفد الوساطة الإفريقي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

اعتبرت الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الضربات الروسية على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقية.

وقد أطلقت سلطات كييف صافرات الإنذار بعد أن أعلن سلاح الجو الأوكراني أن العديد من الصواريخ الروسية كاليبر قد تم إطلاقها من البحر الأسود و"متجهة إلى الشمال" نحو كييف. وذلك بعد سماع الانفجارات في وسط كييف يوم الجمعة حيث زار وفد أفريقي أوكرانيا في مهمة سلام.

وهز اثنان على الأقل من الانفجار كييف اليوم الجمعة، وأطلقت صفارات الإنذار الجوية في الوقت الذي بدأ فيه القادة الأفارقة مهمة سلام، على أمل التوسط بين أوكرانيا وروسيا. كان من المتوقع أن يجتمع الوفد الأفريقي، الذي يضم قادة من مصر وجنوب إفريقيا، والسنغال، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، ثم عقد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرج يوم السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن مراسلها قولها إنه شاهد أعمدة دخان في الهواء ناجمة عن صواريخ، مشيرا إلى انه لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ قد أطلقتها روسيا أو الدفاعات الجوية الأوكرانية.

كما أبلغ عمدة كييف، فيتالي كليتشكو‘ عن انفجارات في منطقة بوديل المركزية، وحذر من أن المزيد من الصواريخ تتجه نحو العاصمة.

كما رأى طاقم تلفزيوني رويترز القادة الأفارقة الذين يصلون إلى كييف في موكب من السيارات ودخول فندق لاستخدام ملجأ من الغارة الجوية.

وبدأ القادة زيارتهم برحلة إلى بوتشا، بالقرب من كييف، وهو أحد الأماكن العديدة التي تقول فيها أوكرانيا إن القوات الروسية ارتكبت الفظائع على نطاق واسع بعد حربها الشامل في فبراير 2022؛ بينما تنكر روسيا هذه الادعاءات.

ومن الممكن أن تقترح بعثة السلام الأفريقية، التي تضم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس سناجال ماكي سال، سلسلة من "تدابير بناء الثقة" خلال الجهود الأولية في الوساطة،  وفقًا لوثيقة إطار عمل اطلعت عليها رويترز.

وتنص الوثيقة على أن الهدف من المهمة هو "تعزيز أهمية السلام وتشجيع الأطراف على الموافقة على عملية مفاوضات تقودها الدبلوماسية".

وهذه التدابير يمكن أن تشمل إزالة الأسلحة النووية التكتيكية من بيلاروسيا، وتعليق تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف بوتين، ورفع العقوبات. وذكرت الوثيقة أن الاتفاق على وقف القتال يمكن أن يتبعه وسيحتاج إلى أن يرافقه مفاوضات بين روسيا والغرب.

وتم إطلاق المهمة بعد فترة وجيزة من بدء هجوم مضاد الأوكراني الذي دفع القوات الروسية إلى الوراء في بعض المناطق على الرغم من أن كييف قد استعاد فقط جزءا صغيرا من القوات الروسية التي تشغلها القوات الروسية في أوكرانيا.

وتقول كييف إن مبادرة السلام الخاصة بها ، التي تتوخى انسحاب القوات الروسية من الأرض الأوكرانية ، يجب أن تكون أساسا لأي تسوية للحرب.

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