النار أكلت جسده.. كواليس حرق شاب لنفسه في البدرشين

يرقد شاب من مدينة البدرشين داخل المستشفى يصارع الموت بعد إضرامه النيران في جسده وسط الشارع وذهول المارة.

كشفت التحريات أن الشاب يمر بأزمة نفسية دفعته لإشعال النيران في جسده ما أدى لإصابته بحروق خطرة في أنحاء متفرقة من الجسد ونجح الأهالي في الاحاطة به والقاء "بطانية" عليه ما اخمد النيران واسرعوا بنقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود مصاب بإحدى القرى.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

التحريات الأولية للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين توصلت إلى أن شابًا أضرم النار في جسده مرجحا السبب مروره بأزمة نفسية، ونقل مصابا بحروق متفرقة بالجسم إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر واخطرت النيابة العامة للتحقيق.