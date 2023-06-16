عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجل وزوجته وراء وقائع سرقة السيارات بالإسماعيلية.. تفاصيل كاملة

السيارات المسروقة
السيارات المسروقة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على (10 مفاتيح مُصطنعة ماركات وأنواع مختلفة).

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (9) وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمى شرطة " ثان وثالث الإسماعيلية" ومن بينهم السيارة المضبوطة حيازتهما وأرشدا عن باقى السيارات المستولى عليها (عدد 8 سيارات) لدى عميلين لهما "سيئ النية - لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية الاسماعيلية الامن العام امن الاسماعيلية معلومات جنائية مديرية امن الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات.. هدايا ودعم مادي من السيسي لهذه الفئات

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

منتج فني شهير يتزوج 11 امرأة ويجمع بين 5 زوجات| شاهد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الصدقة والتوسعة على الفقراء من أهم أعمال عشر ذي الحجة

السعودية.. طلب عاجل من المحكمة العليا بشأن شهر ذي الحجة

تحذير مرعب.. الصحة العالمية : استعدوا لـ وباء أشد فتكا من كوفيد 19

مصر للطيران: انتهاء الجسر الجوي لنقل حجاج مالي إلى الأراضي المقدسة

ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط تفاؤل إزاء الطلب الصيني

تزامنا مع بدء الوساطة الإفريقية.. تصريح عاجل من الكرملين بشأن حل الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. تناول الشكولاتة الداكنة يحمي من الإصابة بمرض خطير| تفاصيل

مطالب بالتحقيق معها.. شيف مصرية تثير الجدل: اصطدت سمكة القرش وسلخته وطبخته

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بفستان ملفت.. شاهد

فيديو

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ