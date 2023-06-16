رجل وزوجته وراء وقائع سرقة السيارات بالإسماعيلية.. تفاصيل كاملة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على (10 مفاتيح مُصطنعة ماركات وأنواع مختلفة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (9) وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمى شرطة " ثان وثالث الإسماعيلية" ومن بينهم السيارة المضبوطة حيازتهما وأرشدا عن باقى السيارات المستولى عليها (عدد 8 سيارات) لدى عميلين لهما "سيئ النية - لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.