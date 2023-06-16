السعودية.. طلب عاجل من المحكمة العليا بشأن شهر ذي الحجة

وجهت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء بعد غد (الأحد).

وبحسب أخبار 24 السعودية؛ فقد حثت المحكمة ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت من لديه القدرة على الرؤية الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.