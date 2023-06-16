بوتين بمنتدى سان بطرسبرج: حققنا الاستقلالية في الإنتاج والتضخم 2.2% لأول مرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال كلمته منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي إن موسكو نجحت في وضع سياسات اقتصادية وضرائبية متوازنة.

وأضاف بوتين أن روسيا نجحت في وضع سياسات اقتصادية وضرائبية متوازنة، كما نجحت في خفض نسب التضخم في موسكو وأصبح التضخم لدى روسيا بلغ 2.2% في سابقة تاريخية.



وأفاد بوتين بأنه تغلب على كثير من العقبات الاقتصادية وتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العالم ، وأكد على سياسته الاقتصادية نجحت في خفض نسبة البطالة في روسيا.

وأوضح أن موسكو تعمل على تعزيز دفاعاتها وأمننها وتسعى لشراء المزيد من الأسلحة.

وعلق بوتين بشأن انسحاب الشركات الأجنبية من روسيا وقال أن موسكو لم تطرد أي شركة أجنبية من أراضينا لكن بعضها رضخ للضغوط الغربية وانسحب، مضيفاً أن بلاده حققت الاستقلالية في الإنتاج بعد انسحاب الشركات الأجنبية.

وأضاف بوتين أنه بسبب العقوبات عادت موسكو إلى السياسة الاقتصادية المغلقة.

وأكد بوتين على أن الزمن أثبت قوة ومتانة النظام المصرفي الروسي.