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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ينجحوا.. تصريح صادم من بوتين بعد هجوم أوكرانيا المضاد

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في نبأ عاجل، أن الهجوم الأوكراني المضاد ليس لديه أي فرصة للنجاح.

كان قد قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس أوستن، اليوم الجمعة: "لن ننجر إلى حرب بوتين التي اختارها لكن سندعم وسائل الردع للناتو".

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننجر إلى حرب بوتين لكن سندعم وسائل الردع للناتو


وأضاف وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي: "يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو ".

التقى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بروكسل على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي.

وقال جالانت خلال اللقاء وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت: "علينا منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"

وادعى أن إيران تشن عدوانها على إسرائيل من خلال وكلائها في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية.

 

 

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