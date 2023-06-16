عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إزالة 32 حالة من التعديات على أملاك الدولة

حملات إزالة بالبحيرة
حملات إزالة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

txt

رفع 725 حالة إشغال طريق مخالف في 3 مراكز بالبحيرة

txt

نائب محافظة البحيرة تتفقد ميناء الصيد وأعمال تطوير مركز شباب رشيد

ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أسفرت حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21  التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز عن إزالة 32 حالة تعدى باجمالى مساحة بلغت 1417 متر مربع عبارة عن:

-  9 حالات تعدي بمساحة 740 م2 بكفر الدوار.

- 6 حالات تعدي بمساحة 340 م2 بالمحمودية.

- حالتي تعدي بمساحة 210 م2 بكوم حماده.

- 5 حالات تعدي بمساحة 54 م2 بالرحمانية.

- 4 حالات تعدي بمساحة 45 م2 بشبراخيت.

- 3 حالات تعدي بمساحة 19 م2 بادكو.

- 3 حالات تعدي بمساحة 9 م2 بالدلنجات.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

 

البحيرة إزالة التعديات إشغال طريق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي املاك الدولة حملات إزالة التعديات نائب محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

ترشيحاتنا

بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

المتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض الزهور

السعودية تستقبل أولى رحلات الحجاج من السودان

بينهم مصريون| بيان عاجل من الخارجية بعد غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى| صور

وقف المحافظ الإلكترونية بـ شركات الاتصالات.. رد عاجل من الحكومة| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات تظهر على الجلد.. مؤشرات الإصابة بـ مرض الكبد الدهني

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

بعد شائعة طلاقها.. جوري بكر تشارك متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها

بـ روشتة دوائية | هاني الناظر يحذر من هذا الفعل في الصيف

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ