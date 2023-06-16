اجتماع يجمع بين محمد بن سلمان وماكرون في قصر الإليزية.. ماذا دار؟

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.



وعقد ولي العهد وماكرون اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي البلدين، ونقل محمد بن سلمان في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما نقلت واس.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وكان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في فرنسا، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة.



كما كان في استقبال ولي العهد عدد من الوزراء في الحكومة الفرنسية، وعدد من كبار المسؤولين.

