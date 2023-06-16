السعودية تستقبل أولى رحلات الحجاج من السودان

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أولى طلائع قاصدي البيت الحرام القادمين من جمهورية السودان.

جاء استقبال الحجاج السودانيين في ميناء جدة الإسلامي، حيث قامت الوزارة بتوزيع عدد من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تمكن الحجاج من التعرف على أحكام المناسك، حسبما نقلت واس.



وأبدى الحجاج القادمون سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وعبروا عن امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن القادمين من كل بقاع الأرض لأداء مناسك الحج.

أفادت وسائل إعلام محلية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة بالرسالة التي بعثتها وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

وجاء في رسالة وزارة الحج لضيوف بيت الله: "تفرغوا لأداء العبادة.. كل ما تحتاجونه بالقرب منكم".

يؤدي المسلمون بالحرمين الشريفين صلاة آخر جمعة من ذي القعدة 1444، حيث يستعدون لاستقبال العشر الأول من ذي الحجة، والوقوف بعرفات واتمام مناسك الحج.