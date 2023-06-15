بشأن الحج | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري لـ ولي العهد السعودي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحجاج المصريين يواجهون مشكلة في الحصول على الريال السعودي في مصر، مناشدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يتعامل الحجاج المصريون بالجنيه المصري خلال فترة الحج.

وقتال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تعامل الحجاج المصريين بالجنيه سيحل مشاكل كبيرة، خاصة بعد أزمات عدم توفر الريال السعودي والعملة الحرة".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن نتمنى من المملكة العربية السعودية البلد الشقيق وولي العهد السعودي ان يتخذ هذا القرار لحماية لكثير من المصريين الذين يعانون من أزمة حقيقية من عدم توافر الريال السعودي.