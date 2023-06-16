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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء : مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الاستماع لرؤية الرئيس الأوكراني عن الأزمة الجارية وتداعياتها المتزايدة.

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مدبولي وشكري يصلان كييف لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

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الرئيس السيسي كلّفني بذلك | تصريح مهم من مصطفى مدبولي في أوكرانيا


وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمته خلال زيارة قادة أفارقة لكييف،: "تناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الأفريقي الذي يأخذ في الاعتبار ما أفرزته هذه الأزمة من تداعيات وما ولدته من تحديات تدفع بأهمية التحرك لتسوية الأزمة بعيدا عن الجمود وبعدا عن لغة القوة".

وأشار: "تداعيات الأزمة الأوكرانية طالت القارة الأفريقية وشعوبها"، مؤكدا: "مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا".

واسترسل: "منذ اندلاع العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تبنت مصر موقفا يعلي مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".

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