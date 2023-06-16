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رئيس التحرير
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ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية...

مدبولي وشكري يصلان كييف لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الخارجية

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بوصول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا، كما وصل قبل قليل، إلى كييف، وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة، لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة، رؤساء جنوب إفريقيا، والسنغال، وجزر القمر، وأوغندا، وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

من المقرر أن يعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات اليوم، مع الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينيسكي، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

مدبولى سامح شكري كييف الأزمة الروسية الأوكرانية وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة

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