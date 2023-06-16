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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الري: حريصون على دعم الدول الإفريقية لتحقيق التنمية وتعظيم الموارد المائية

الري
الري

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ملف الموارد المائية من أكبر المجالات التي يتم التعاون فيها بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية.

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وزير الري وعدد من نظرائه الأفارقة يشاركون فى حفل تدشين المركز الإفريقي للمياه

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على دعم الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض تنعكس على المواطنين في الدول الإفريقية من بينها توفير مياه الشرب وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى انه توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين مصر وجنوب إفريقيا، لتبادل الخبرات والتعاون المشترك في كل المحافل الدولية والإقليمية والتعاون في مجال البحث العلمي وتعظيم الموارد المائية.
 

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