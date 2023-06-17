شذى حسون: نفسي أمثل مع تامر حسني ومحمد رمضان.. فيديو

كشفت المطربة شذى حسون، عن أمنيتها في التمثيل مع المطرب تامر حسني والفنان محمد رمضان في حالة اتجاهها للتمثيل خلال الفترة القادمة.

وقالت شذى حسون، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد تقديم الاعلامية شيرين سليمان: بحب أمثل مع تامر حسني ومحمد رمضان.. تامر لأنه مغني ومطرب واتجه للسينما ونجح ولما أمثل معاه هيفهمني أكتر لأني مغنية زيه وهيطلعني، ومحمد رمضان هو كمان هيفهم أنا عايزة ايه وأتحط في أي مكان.

وتابعت شذى حسون لقائها في سبوت لايت: أنا متابعة جيدة للسوشيال ميديا، وكنت بحط بوستات ومش برد، وبدأت أحاول أتفاعل مع الناس في الفترة الأخيرة.

مهرجان عربي

وأضافت شذى: بحضر لأول مهرجان عربي في العراق لأول مرة وهيكون فيه نخبة من الفنانين ولجنة تحكيم كبيرة من الوطن العربي وفكرة حبيت أعملها والتقيت بوزير الثقافة العراقي بحكم إني عايزة أشوف بلدي في مكان يليق بيها والعراق صارت في أمان أكتر والوضع أفضل من قبل.