علي جمعة يكشف تفاصيل محاولة اغتياله.. ويؤكد: مرسي رفض التمديد لي مفتيا للجمهورية وقال: «علي جثتي»

حل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، ضيفا على برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة " إكسترا نيوز"، وتحدث عن ثورة 30 يونيو وحكم الإخوان ومحمد مرسي.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

على جمعة: الإخوان تسلموا "شحنة مجهولة" باسم الإفتاء لا أعرف ما بداخلها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه ذات يوم وقت حكم الإخوان فوجئ باتصال من المطار يخبره بأن هناك شحنة قادمة باسم دار الإفتاء المصرية.



على جمعة: أستند في رفضي الانضمام للإخوان إلى أرضية شرعية وفقهية.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رفضه الانضمام إلى جماعة الإخوان يستند إلى أرضية شرعية وفقهية، ومعه الدليل على ذلك، ولم يستطع الإخوان الرد على هذا الدليل.



علي جمعة يكشف تفاصيل اتصال مرسي به ودعوته للصلاة معه بالأزهر.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه تلقى ذات يومًا اتصالًا من رئاسة الجمهورية، يدعوه لصلاة الجمعة مع الرئيس وقتها محمد مرسي في الأزهر.



علي جمعة: لم يكن لدي قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار في الحكم

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة, أنه لم يكن لديه قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار في الحكم.



علي جمعة: فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية هزيل وكان علي المحك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن النسب التي حصل عليها محمد مرسي بالإنتخابات الرئاسية تشير إلى أن الشعب غير راضٍ علي هذا الحال.



علي جمعة: محمد مرسي رفض التمديد لي مفتيا للجمهورية وقال «علي جثتي»

وجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، رسالة إلى الدكتور سيف عبد الفتاح، أحد المنضمين للإخوان في فترة حكم محمد مرسي.



رأسي كان هدية لـ القرضاوي .. علي جمعة يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

يسرد الدكتور علي جمعة، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها، من جانب حركة حسم، بعد تكليفات من يوسف القرضاوي، وقال "جمعة" في شهادته، إن الإخوان أرادوا تقديم رأسه "هدية" للقرضاوي.



علي جمعة: المستشار عدلي منصور أحسن إدارة البلاد.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه تلقى اتصالا من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق قبل عزل محمد مرسي واتفق معه علي تأسيس تيار وطني.



علي جمعة: "التعالي" مبدأ الإخوان في التعامل.. والجيش لم يترك الشعب في عثرته

قال الدكتور علي جمعة، عالم من علماء الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية سابقا، إن الإخوان كانوا يتعاملون بطريقة متعالية بصورة كبيرة، حيث كانوا يرفضون إدراك الواقع، اضطهدوا رجال الدين والعلماء، خيبوا آمال السلف الصالح، ونظرا للطريقة الغير آدمية التي تعامل بها الإخوان بعد وصولهم للحكم أخاب الله أمالهم جميعا.