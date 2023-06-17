أول رد من فيسبوك بعد العطل المفاجئ : نعتذر عن وجود خلل

اعتذرت إدارة فيسبوك باعتذارها للمستخدمين بسبب العطل المفاجئ الذي لحق بالتطبيق مساء اليوم الجمعة، قائلة: ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدماتنا ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

يأتي ذلك بعدما ضرب عطل عام خدمات شركة ميتا الأمريكية، من بينها فيسبوك و واتساب وإنستجرام وماسنجر، اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو، حيث أبلغ الآلاف من مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي حول العالم، عن وجود خلل بتطبيقات التواصل الأكثر شهرة، منعهم من إرسال وتبادل الرسائل والمقاطع الصوتية والصور والفيديوهات وحتي مشاركة المنشورات على الشبكة الاجتماعية.

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام وماسنجر

علقت شركة "ميتا" ضمن تعليقات شكاوى المستخدمين على موقع "DownDetector"، قائلة: "يعمل فريقنا على إصلاح مشكلات الخادم التي أثرت علينا وعلى خدماتنا، عندما تكون هناك معلومات جديدة، سنرسلها هنا أو على قنواتنا الاجتماعية".

سجل موقع تتبع الأعطال DownDetector، الآلاف الشكاوى من مستخدمي فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستجرام حول العالم، والتي تفيد بوجود عطل بميزات الخدمات الاجتماعية جعلهم غير قادرين على مشاركة المنشورات أو تحميل خلاصة الأخبار بجميع إصدارات التطبيقات الأربعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب، بدأ خلال الساعة الماضية ومستمر حتي كتابة هذا التقرير.

وخلال الدقائق القليلة الماضية أبلغ أكثر من 9600 من مستخدمي موقع مشاركة الصور إنستجرام حول العالم عن وجود عطل بالتطبيق، وانهالت شكاوي المستخدمين بموقع "DownDetector"، عن فقدانهم الوصول إلى خدمة مشاركة الصور المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية، حيث أشارت التعليقات إلى أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع إنستجرام في الوقت الحالي في مصر وعدد من الدول حول العالم.

عطل إنستجرام

وشملت معظم المشاكل المبلغ عنها، حوالى 51% من المتأثرين الذين لم يتمكنوا من فتح تطبيق إنستجرام على هواتفهم، بينما أوضح 33% منهم بأنهم غير قادرين على مشاركة المنشورات، فيما أشار 15% منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من تحميل الصور إلى المنصة.

وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أن نسبة شكاوى المستخدمين الذين يعانون من مشكلات في الوصول إلى موقع فيسبوك بلغت حوالى 1228 شكوى، من بينهم 83% من الذين يعانون من مشاكل الاتصال بالخادم، بينما عاني حوالى 9 % من المتأثرين من صعوبات في استخدام التطبيق، وحوالى 8 % منهم واجهوا صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

عطل فيسبوك

وأوضحت مؤشرات موقع "Down Detector"، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، أن معظم المتأثرين بـ عطل واتساب، عانى منهم حوالى 65% من صعوبات في إرسال الرسائل، بينما واجه حوالي 23 % منهم من مشكلات في استخدام التطبيق، و 12% واجهوا صعوبة في إرسال الرسائل الصوتية عبر خدمة واتساب.

عطل واتساب

وجاءت معظم شكاوى المستخدمين المتأثرين بوجود عطل بتطبيق ماسنجر، واجه 47% منهم من صعوبات في إرسال الرسائل، بينما 28% منهم لم يتمكنوا من استقبال الرسائل، فيما أوضح 25% منهم بأنهم واجهوا صعوبة في استخدام التطبيق.

عطل ماسنجر

وتأثر الآلاف من مستخدمي فيسبوك وواتساب وماسنجر وإنستجرام، بهذا العطل في كلا من مصر والولايات المتحدة إلى جانب آلاف من المستخدمين في دول مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا والهند.

وأكدت مجموعة التغريدات المستخدمين المتأثرين بتوقف خدمات شركة ميتا الأربعة، وأن العطل شامل وعالمي، كما أبلغ بعض المستخدمين حول العالم من توقف كامل لأشهر خدمات شركة "ميتا" على شبكة الإنترنت، بدون معرفة السبب الرئيسي الذي أدى إلى توقف الخدمات الأكثر شيوعا.