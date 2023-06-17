عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول رد من فيسبوك بعد العطل المفاجئ : نعتذر عن وجود خلل

أول تعليق من فيسبوك
أول تعليق من فيسبوك علي العطل

اعتذرت إدارة فيسبوك باعتذارها للمستخدمين بسبب العطل المفاجئ الذي لحق بالتطبيق مساء اليوم الجمعة، قائلة:  ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدماتنا ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

يأتي ذلك بعدما ضرب عطل عام خدمات شركة ميتا الأمريكية، من بينها فيسبوك و واتساب وإنستجرام وماسنجر، اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو، حيث أبلغ الآلاف من مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي حول العالم، عن وجود خلل بتطبيقات التواصل الأكثر شهرة، منعهم من إرسال وتبادل الرسائل والمقاطع الصوتية والصور والفيديوهات وحتي مشاركة المنشورات على الشبكة الاجتماعية.

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام وماسنجر

علقت شركة "ميتا" ضمن تعليقات شكاوى المستخدمين على موقع "DownDetector"، قائلة: "يعمل فريقنا على إصلاح مشكلات الخادم التي أثرت علينا وعلى خدماتنا، عندما تكون هناك معلومات جديدة، سنرسلها هنا أو على قنواتنا الاجتماعية".

سجل موقع تتبع الأعطال DownDetector، الآلاف الشكاوى من مستخدمي فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستجرام حول العالم، والتي تفيد بوجود عطل بميزات الخدمات الاجتماعية جعلهم غير قادرين على مشاركة المنشورات أو تحميل خلاصة الأخبار بجميع إصدارات التطبيقات الأربعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب، بدأ خلال الساعة الماضية ومستمر حتي كتابة هذا التقرير.

وخلال الدقائق القليلة الماضية أبلغ أكثر من 9600 من مستخدمي موقع مشاركة الصور إنستجرام حول العالم عن وجود عطل بالتطبيق، وانهالت شكاوي المستخدمين بموقع "DownDetector"، عن فقدانهم الوصول إلى خدمة مشاركة الصور المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية، حيث أشارت التعليقات إلى أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع إنستجرام في الوقت الحالي في مصر وعدد من الدول حول العالم.

عطل إنستجرام

وشملت معظم المشاكل المبلغ عنها، حوالى 51% من المتأثرين الذين لم يتمكنوا من فتح تطبيق إنستجرام على هواتفهم، بينما أوضح 33% منهم بأنهم غير قادرين على مشاركة المنشورات، فيما أشار 15% منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من تحميل الصور إلى المنصة.

وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أن نسبة شكاوى المستخدمين الذين يعانون من مشكلات في الوصول إلى موقع فيسبوك بلغت حوالى 1228 شكوى، من بينهم 83% من الذين يعانون من مشاكل الاتصال بالخادم، بينما عاني حوالى 9 % من المتأثرين من صعوبات في استخدام التطبيق، وحوالى 8 % منهم واجهوا صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

عطل فيسبوك

وأوضحت مؤشرات موقع "Down Detector"، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، أن معظم المتأثرين بـ عطل واتساب، عانى منهم حوالى 65% من صعوبات في إرسال الرسائل، بينما واجه حوالي 23 % منهم من مشكلات في استخدام التطبيق، و 12% واجهوا صعوبة في إرسال الرسائل الصوتية عبر خدمة واتساب.

عطل واتساب

وجاءت معظم شكاوى المستخدمين المتأثرين بوجود عطل بتطبيق ماسنجر، واجه 47% منهم من صعوبات في إرسال الرسائل، بينما 28% منهم لم يتمكنوا من استقبال الرسائل، فيما أوضح 25% منهم بأنهم واجهوا صعوبة في استخدام التطبيق.  

عطل ماسنجر

وتأثر الآلاف من مستخدمي فيسبوك وواتساب وماسنجر وإنستجرام، بهذا العطل في كلا من مصر والولايات المتحدة إلى جانب آلاف من المستخدمين في دول مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا والهند.

وأكدت مجموعة التغريدات المستخدمين المتأثرين بتوقف خدمات شركة ميتا الأربعة، وأن العطل شامل وعالمي، كما أبلغ بعض المستخدمين حول العالم من توقف كامل لأشهر خدمات شركة "ميتا" على شبكة الإنترنت، بدون معرفة السبب الرئيسي الذي أدى إلى توقف الخدمات الأكثر شيوعا.

فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

طلع بمصلحة من موت أبوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

سمكة قرش تلتهم يد غطاسة ماهرة في جزر الباهاما.. ماذا حدث؟

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

كاف يقدم هدية خاصة للأهلي والوداد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من 22 تطبيقا شائعا على أندرويد.. 3 هواتف ذكية تتعرض لاختبار تجميد شديد لمدة 6 ساعات والنتيجة صادمة

أخبار التكنولوجيا|فصل شغلك عن حياتك الشخصية.. واتساب تطرح ميزة حسابين بنفس الرقم.. إزاي تحول ملفات الـ jpg  إلى PDF مع نظام windows

أخبار التكنولوجيا|ميزة جديدة في واتساب لازم تفعلها.. موظفو جوجل يهددون الشركة بالرحيل

أخبار التكنولوجيا| أخيرا الكشف عن هاتف من سامسونج ينتظر الملايين .. ونوكيا تغير قواعد اللعبة بموبايل جديد ينافس شاومي

حافظ على وقتك وجهدك..اعرف إزاي تبحث في دردشات واتساب عن شيء محدد

أخيرا .. الكشف عن هاتف من سامسونج انتظره الملايين

أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف شبابي بمواصفات فائقة

كاميرا 108 ميجابيكسل .. إنفينيكس تعلن رسميا عن Infinix Note 30 5G 

ترشيحاتنا

منتخب عربي يقدم عقد لـ كولر.. وكيله يكشف التفاصيل

لم نتفاوض في تجديد التعاقد.. وكيل كولر يكشف تفاصيل حديثه مع خالد مرتجي

تامر عاشور: ممكن ألحن أغاني لـ عمر كمال.. مستحيل أعمل مهرجانات

وكيل كولر يكشف حقيقة استمراره مع الأهلي وموقف تجديد العقد

أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.. ما هو البريكس الذي ستنضم إليه مصر قريباً؟

أول رد من فيسبوك بعد العطل المفاجئ : نعتذر عن وجود خلل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجمبسيوت نانسي عجرم في دبي

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

فيديو

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

بعد البئر.. اكتشاف أثري جديد في منطقة السيدة عائشة

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ