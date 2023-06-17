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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل بمحل موبيليا وقوات الحماية تدفع بـ 6 سيارت في الإسكندرية

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من إخماد حريق اندلع في معرض موبيليا بمنطقة القباري، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في محل تجاري أمام كوبري 27، في مجال  الموبيليا، بسبب حدوث ماس كهربائي.

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وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية وعدد 6 سيارات إطفاء فضلا وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب النيران بمعرض موبيليا وتم محاصرتها وإطفاءها دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

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