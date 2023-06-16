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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مكتبة الإسكندرية يشرح معنى الهوية المصرية.. فيديو

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

‏قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن كل مجتمع له خصائص وله صبغة وهذا يطلق عليه ما يسمى بالهوية أو الهوية الوطنية.

 

وتابع أحمد زايد خلال لقاء له ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهوية غالبا قد نسميها هوية ثقافية لأن أبعادها تكون ثقافية فيها اللغة وفيها الدين وفيها العادات والتقاليد وفيها التاريخ والمكان ولها أبعاد تاريخية، ويمكن أيضا أن نسميها الهوية الوطنية لأن الهوية في النهاية هي بناء عليها تتأسس الأمة وكل أمه من الأمم تتأسس حول هوية معينة والأمة يطلق عليها في النهاية الدولة الوطنية.

 

الهوية في المجتمع المصري

 

وأضاف أن تعريف الهوية يكون فيه عموميات و خصوصيات وعندما نتحدث مثلا عن الهوية في المجتمع المصري نتحدث عن كلية المجتمع المصري والسمات العامة له التي يكونها عبر مراحل تاريخية مختلفة وتميزه كمكان، ونجد أن الهوية المصرية تكونت في فترة كبيرة جدا وممتدة وهناك مجتمعات لها عمق حضاري مثل المجتمع المصري والصيني وهذا يجعل الهوية أكثر صلابة عكس المجتمعات حديثة النشأة.

مكتبة الاسكندرية رانيا هاشم الهوية الهوية الوطنية المجتمع المصري

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