عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مكتبة الإسكندرية: يجب أن نراعي الفوارق التعليمية بين كل الطبقات

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية

‏قال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، إن أكثر موضوعين تم مناقشتهم في الحوار الوطني بخصوص الهوية الوطنية كان موضوع التعليم وموضوع اللغة.

وتابع أحمد زايد خلال لقاء له ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فيما يخص التعليم كان الكلام ينصب على ازدواجية التعليم وأن البشر في مصر الأطفال والشباب لا يتعلمون بطريقة واحدة فهناك طفل يتعلم في مدرسة يدرس لغات و أنشطة ويحصل على أفضل أنواع التعليم وهناك طفل آخر يتعلم في مدرسة بسيطة ويحصل على الحد الأدنى من التعليم رغم أن هؤلاء الأطفال يتفوقوا في أغلب الأحيان ويجب أن نراعي الفوارق التعليمية بين كل الطبقات.

 

المدارس الدولية

 

وأضاف أن هناك إشكال من التعليم الدولي في مصر وهذا يقوم بعمل تعدد ثقافات لدى الطفل ويقومون بدراسة ثقافة هذه الدول وهذا نوع من أنواع الغزو الثقافي الحقيقي وأتمنى أن يكون هناك مشرف من الدولة على هذه المدارس وتوحيد المناهج الدراسية في كل المدارس الدولية.

التعليم ازدواجية التعليم مصر الاطفال الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

لليوم الثاني.. القبض على مصريين بالسعودية لترويجهم لحملة حج وهمية

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

سمكة قرش تلتهم غطاسة ماهرة في البحر.. ماذا حدث؟

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

ترشيحاتنا

طلع بمصلحة من موت ابوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

أول رد من "الموسيقيين" على استخدام أغاني العندليب الأسمر في المهرجانات

حسام موافي يحذر الأطفال مرضى السكر من الأكل خارج المنزل لهذا السبب

وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

ماكرون يطلب من بن سلمان تدخلا عاجلا للسعودية في هذه الأزمة..ما القصة؟

ماجي الحلواني : أهديت للرئيس السيسي كتابي إمبراطورية إمام الكروية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 شائعات صادمة عن خسارة الوزن.. زيت الزيتون والعسل أبرزها

تحذير من تناول طاجن الأرز المعمر .. تعرف على السبب

طريقة عمل تريليتشا كيك بالمانجو

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

فيديو

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

فرص واعدة .. صفقة قطرية مصرية في 7 فنادق تاريخية | فيديو جراف

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ