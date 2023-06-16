رئيس مكتبة الإسكندرية: يجب أن نراعي الفوارق التعليمية بين كل الطبقات

‏قال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، إن أكثر موضوعين تم مناقشتهم في الحوار الوطني بخصوص الهوية الوطنية كان موضوع التعليم وموضوع اللغة.

وتابع أحمد زايد خلال لقاء له ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فيما يخص التعليم كان الكلام ينصب على ازدواجية التعليم وأن البشر في مصر الأطفال والشباب لا يتعلمون بطريقة واحدة فهناك طفل يتعلم في مدرسة يدرس لغات و أنشطة ويحصل على أفضل أنواع التعليم وهناك طفل آخر يتعلم في مدرسة بسيطة ويحصل على الحد الأدنى من التعليم رغم أن هؤلاء الأطفال يتفوقوا في أغلب الأحيان ويجب أن نراعي الفوارق التعليمية بين كل الطبقات.

المدارس الدولية

وأضاف أن هناك إشكال من التعليم الدولي في مصر وهذا يقوم بعمل تعدد ثقافات لدى الطفل ويقومون بدراسة ثقافة هذه الدول وهذا نوع من أنواع الغزو الثقافي الحقيقي وأتمنى أن يكون هناك مشرف من الدولة على هذه المدارس وتوحيد المناهج الدراسية في كل المدارس الدولية.