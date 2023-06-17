عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حسن الختام.. أربعيني يتوفى محتضناً المصحف داخل المسجد يوم الجمعة

صدى البلد

تداولت صور لمواطن أربعيني، من محافظة البحيرة، توفاه الله أثناء قراءة القرآن الكريم داخل المسجد، أمس الجمعة.

وظهر في الصور محتضناً المصحف، في مشهد مهيب عن حسن الختام، وكانت بمثابة عبرة حسنة للكثير من رواد السوشيال ميديا.

أربعيني يتوفى محتضناً المصحف داخل المسجد

وقدم التعازي والأدعية عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وقاموا بمشاركة الصور على حساباتهم تحت عنوان “حسن الختام”. 

علامات حسن الختام

علامات تظهر للنّاس أن يكون آخر كلام العبد عند موته ( أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله). أن يموت العبد المؤمن يوم الجمعة أو ليلتها، وأن يموت العبد الصّالح شهيدًا في ساحة المعركة، أو يموت بسبب الطّاعون، أو أن يموت غريقًا، أو حريقًا، أن تموت المرأة المؤمنة وهي في نفاسها، أو عند حملها، بسبب طفلها. أن يموت المرء المسلم مرابطًا في سبيل الله، مثل حرس الحدود، ورجال الأمن العام، أو الدّفاع المدني الّذين يموتون أثناء قيامهم بعملهم، ووفاة المسلم أثناء قيامه بعملٍ صالح.

السوشيال ميديا القرآن الكريم العبد المؤمن علامات حسن الختام قراءة القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر وهذا هو بديل حمدي فتحي

طلع بمصلحة من موت أبوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

ترشيحاتنا

حسن الختام.. أربعيني يتوفى محتضناً المصحف داخل المسجد يوم الجمعة

البرازيل .. الشرطة تحبط مخطط انقلاب عسكري لصالح الرئيس السابق

تامر عاشور: سارة الطباخ منتجة الفانكوش.. ومكملتش في القضية ضدي

الأعمال المستحبة في أيام العشر من ذي الحجة.. 7 سنن يغفل عنها

مهيب عبد الهادي: زيزو سيرحل عن الزمالك.. وتعليق مثير لـ رضا عبد العال

تشيع جنازة طفل دمياط المختفي منذ 8 سنوات بعد العثور على جثته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح في المسبح.. لحظات مرعبة تعيشها عائلة أمريكية في منزلها

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجمبسيوت نانسي عجرم في دبي

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ