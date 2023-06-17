نشرة الفن |أول تعليق من أحمد سعد بعد السخرية من إطلالته فى حفل السعودية.. موعد إنتهاء فيلم أولاد حريم كريم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .



أختتم الفنان محمد منير حفلة بالمملكة العربية السعودية ، الذى حمل اسم “مشواري”، وتم تكريمه فيه عن مشواره الفني بأغنية “ حدوتة مصرية ” .

وظهر الثأثر الشديد على الفنان أحمد سعد الذى شارك فى احيا الحفل أثناء غناء الفنان محمد منير الاغنية.

كشف القائمين على برنامج sold out عن إنضام الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر ، الى لقاء الإعلامي محمود سعد ، مع الفنانة إسعاد يونس .

ومن المقرر ان تحل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والاذاعية الشهيرة إيناس جوهر ضيوف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، ومن المقرر عرض الحلقة على منصة watch it خلال الفترة القادمة .

أحيا الفنان الكبير محمد منير حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية ، حمل أسم “ مشواري ” ، وتم تكريمه فيه على مشواره الفني الطويل .

وخلال الحفل قام محمد منير بغناء أغنية “ أنا بعشق البحر ” ، ووجه رسالة الى الفنانة نجاة صاحبة الأغنية الاصلية .

تمكن مسلسل Black Mirror من الدخول الى قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة بعد طرحه بساعات قليلة عبر منصة نتفلكيس .

وأحتل مسلسل Black Mirror المركز الاول ضمن قائمة الاعمال الـ 10 الاعلي مشاهدة فى مصر ، متفوقا على عدد من الاعمال الاخري مثل Manifest ، الذى جاء فى المركز الثاني .

حرص الفنان أحمد سعد اليوم ، على ممازحة الفنان محمد منير على المسرح خلال حفل الاخير بالمملكة العربية السعودية ، والذى أقيم تحت عنوان “ مشواري ”.

ورد أحمد سعد من خلال تلك المداعبة على السخرية من ملابسه فى حفله الاخبر بالمملكة العربية السعودية ، والتى ارتدي فيها قميص شفاف ، مما جعل بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يسخرون من تلك الاطلاله .

يواصل صناع فيلم “ أولاد حريم كريم ” والذى يقوم ببطولته مصطفي قمر، تصوير العمل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر ان ينتهي صناع فيلم “ أولاد حريم كريم ” ، من التصوير فى غضون أسبوع ، ليبدأ بعدها مخرج العمل على إدريس مراحل المونتاج والمكساج .