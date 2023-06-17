تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من الطرق والكباري بالقاهرة الكبرى، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.



وتحت عنوان (السيسي: المحاور الجديدة تستهدف تغيير حياة الناس للأفضل).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد - خلال تفقده أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى - أن الطرق الجديدة والمحاور والكباري الجاري إنشاؤها تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشاد بهذا العمل العظيم والكبير، وبمجموعة المحاور الكبيرة التي تعمل على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، مؤكدا أن إطلاق اسم الدكتور طه حسين على الكوبري يأتي تقديرا لقامات وعظماء مصر، إضافة لوجود مقبرته أسفل الكوبري.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أضاف أن تلك المحاور والكباري التي نعمل على إنشائها تهدف إلى تغيير حياة الناس للأفضل، مقدما الشكر لكل العاملين والقائمين على العمل خلال أيام العطلات الرسمية لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن؛ مما يعود بالنفع على كل المواطنين.



وفي سياق آخر.. ذكرت (الأهرام) أنه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر، في جلسة مباحثات رؤساء المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف أمس؛ لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة من أجل تسوية الأزمة.



وأضافت الصحيفة أنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد عقب المباحثات بين الرئيس الأوكراني والوفد الإفريقي، قال مدبولي إنه منذ اندلاع العمليات العسكرية بين الجانبين، تبنت مصر موقفا يُعلى من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.. مضيفا "لقد استمعنا لرؤية الرئيس زيلينسكي للأزمة وتداعياتها وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الإفريقي".



وفي صحيفة (أخبار اليوم).. وتحت عنوان (12 مليار جنيه لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي) ذكرت الصحيفة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قال - خلال لقائه مع أعضاء جمعية "المصرفيين العرب" بلندن - إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فرق سعر الفائدة، لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة لمساندة القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وسجل معدل الدين 80.7% من الناتج المحلي.



وأضافت الصحيفة أن وزير المالية أكد أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلي زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا.



وأشارت إلى أن معيط أضاف أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، حيث شملت إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة.



وحول امتحانات الثانوية العامة.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان ("التعليم" استعدت لامتحانات المواد الأساسية في الثانوية العامة) - أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي تنتهي اليوم /السبت/ من وضع اللمسات النهائية لانطلاق امتحانات المواد الأساسية في الثانوية العامة للعام الدراسي (2022-2023)، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث الاختبار في مادة اللغة العربية المقرر لها 80 درجة.



وأضافت الصحيفة أن أوراق "البابل شيت" وأسئلة الأسبوع الثاني من الامتحانات التي تضم مواد اللغة العربية واللغة الثانية التي تشمل الاختبارات في مواد اللغة الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والصينية وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى جميع المحافظات، بينما تصل الأسئلة وأوراق "البابل شيت" إلى اللجان الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى فجر يوم الامتحان وفق الخطط التأمينية المقررة، وذلك تحت إشراف خالد عبد الحكم نائب الوزير لامتحانات الثانوية العامة العامة والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات.



وفي سياق آخر.. وتحت عنوان (الحجاج المصريون يتوافدون إلى المدينة المنورة).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى المدينة المنورة؛ لزيارة الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك الحج، وقد قامت بعثة الحج المصرية بإجراءات عديدة من أجل استقبال الحجاج وتسكينهم وتقديم الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم، وذلك في ضوء جهود متواصلة من السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.



وأضافت الصحيفة أن مجموعات العمل التي شكلتها بعثة "حج القرعة" تعمل في إطار خطة محددة للتيسير على الحجاج في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



وأشارت إلى أن ضباط "حج القرعة" يحرصون على إنهاء إجراءات الحجاج بالفنادق وتوجيههم لغرفهم، حيث يجد ضيوف الرحمن سهولة في عملية التسكين بمقار إقامتهم؛ الأمر الذي يلقى استحسانًا من الحجاج بجهود وزارة الداخلية المتواصلة على مدار موسم الحج، وتقديم يد العون لهم باستمرار.