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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هجمة غير متوقعة| الأرصاد تكشف مفاجأة حول طقس الـ 24 القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه متوقع بداية من غدًا الأحد أن تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ، مؤكدة عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه متوقع سقوط فرص أمطار خفيفية غير مؤثرة على السواحل الشمالية، تعمل على زيادة الاحساس بالأجواء اللطيفة والمعتدلة.

فيما أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وارتداء غطاء للرأس والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بجانب تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل على مدار اليوم.
 

حالة الطقس اليوم السبت
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على بعض المناطق في السواحل الشمالية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترة الليل تسود أجواء ربيعية ومعتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه متوقع اليوم وجود نشط في حركة الرياح في المناطق الشمالية للبلاد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ولكنها غير مثيرة لأي رمال وأتربة، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.

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