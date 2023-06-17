سلطنة عمان تستطلع هلال شهر ذي الحجة.. غدا

أفادت وكالة الأنباء العمانية؛ بأن اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ تجتمع مساء الأحد بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة ستجتمع برئاسة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعضوية كل من الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان و المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية والدكتور وائل بن سيف الحراصي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والشيخ محمد بن سالم الأخزمي قاضٍ بالمحكمة العليا وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الستار الكمالي قاضٍ بالمحكمة العليا وفضيلة الشيخ محمد بن سالم النهدي قاضٍ بالمحكمة العليا.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب الولاة.