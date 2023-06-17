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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير التربية والتعليم في مستهل زيارته للإقليم

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ، صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.

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جاء ذلك بحضور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، ومحمد بحيري مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية،  وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

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IMG-20230617-WA0108
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الدكتور رضا حجازي امتحانات الثانوية ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم شريف فهمي بشارة لجان امتحانات الثانوية العامة لجان إمتحانات الثانوية محافظ الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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