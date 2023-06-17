محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير التربية والتعليم في مستهل زيارته للإقليم

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ، صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، ومحمد بحيري مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

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