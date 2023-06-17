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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد المؤتمر العالمي للدمج بدورة الألعاب العالمية الصيفية في ألمانيا

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نائباً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، المؤتمر العالمي للدمج، أولى فعاليات دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتي تقام خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، بمشاركة 170 دولة، من بينها 20 دولة عربية، وبحضور لفيف من وزراء الشباب والرياضة وكبار المسئولين على المستوى العربي والدولي.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن دورة الألعاب للأولمبياد الخاص تتيح للرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الرياضات والاحتفال بإنجازاتهم وتعزيز الاعتراف والمشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة الذهنية على المستوى العالمي، في إطار الاهتمام الكبير بتلك الفئة على مستوي العالم.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب، وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة، والمدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

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