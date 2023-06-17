عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط أجواء حماسية.. انطلاق انتخابات الغرفة التجارية في مطروح

انتخابات الغرفة التجارية
انتخابات الغرفة التجارية

انطلقت صباح اليوم، السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، والتى تشهد منافسة بين قائمتين هما أبناء مطروح والمستقبل، وذلك بعد أن فشلت الجهود الرامية إلى إنهاء الانتخابات بالتزكية عبر التوافق على أعضاء مجلس الإدارة على غرار الدورة الحالية التى انتهت.

محافظ مطروح: توفير أطباء لمرضى التأمين الصحي

شواطئ مطروح تتجمل لاستقبال 7 ملايين مصطاف

 

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة مطروح لجنة واحدة فقط، بينما يبلغ عدد الناخبين 2961 ناخبا، ويكون مقر الانتخابات الغرفة التجارية بمطروح.

وتشهد المعركة الانتخابية فى المنافسة على الفوز بـ  7 مقاعد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لدورة 2023 – 2027  تنافس بين 14 مرشحاً موزعين على قائمتين انتخابيتين.

وتضم القائمة الأولى التى تطلق على نفسها قائمة أبناء مطروح 7 مرشحين، وتضم كلاً من سليمان على عبد الواحد، ومختار جبريل على، وجمال عبد السلام محمد حماد، وحسن عبد المقصود قدورة دريزة، ومنعم فؤاد محمد كويلة، وفضل جمعة عبد الشفيع، وأحمد محمد الدسوقى.

بينما تضم القائمة الثانية والتى تطلق على نفسها قائمة المستقبل، 7 مرشحين وتضم كلاً من أنور يونس رحيم، وربيع محمد يونس، ومحروس أيوب محروس، وعصام ربيع محمد يونس، وإبراهيم رقيق ميمون، ومحسن عدلى عبد الحميد مرسى، وعوام عبد الحكيم عثمان.

 

انتخابات الغرفة التجارية
انتخابات الغرفة التجارية

 

مطروح الغرفة التجارية بمطروح محافظة مطروح اخبار مطروح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

الزمالك يقترب من حسم صفقة جزائرية.. تفاصيل

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

اقتراب الصيف الفلكي|موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وهذا موعد الذروة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

ترشيحاتنا

أعضاء النيابة الإدارية الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

عشر ذي الحجة.. أفضل أيام الله وأحب الأعمال

أرخص سيارة من فورد فى مصر .. اعرف أسعار كل الموديلات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 يونيو 2023

الأعلى للجامعات يحدد تفاصيل رسوم اختبارات القدرات بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرقوق يوميا؟

توقف عنها فورا.. 7 أطعمة تضر أسنانك في الصيف

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

صحي ولذيذ .. طريقة عمل خبز السبانخ للشيف دعاء السمنودي

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ