وسط أجواء حماسية.. انطلاق انتخابات الغرفة التجارية في مطروح

انطلقت صباح اليوم، السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، والتى تشهد منافسة بين قائمتين هما أبناء مطروح والمستقبل، وذلك بعد أن فشلت الجهود الرامية إلى إنهاء الانتخابات بالتزكية عبر التوافق على أعضاء مجلس الإدارة على غرار الدورة الحالية التى انتهت.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة مطروح لجنة واحدة فقط، بينما يبلغ عدد الناخبين 2961 ناخبا، ويكون مقر الانتخابات الغرفة التجارية بمطروح.

وتشهد المعركة الانتخابية فى المنافسة على الفوز بـ 7 مقاعد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لدورة 2023 – 2027 تنافس بين 14 مرشحاً موزعين على قائمتين انتخابيتين.

وتضم القائمة الأولى التى تطلق على نفسها قائمة أبناء مطروح 7 مرشحين، وتضم كلاً من سليمان على عبد الواحد، ومختار جبريل على، وجمال عبد السلام محمد حماد، وحسن عبد المقصود قدورة دريزة، ومنعم فؤاد محمد كويلة، وفضل جمعة عبد الشفيع، وأحمد محمد الدسوقى.

بينما تضم القائمة الثانية والتى تطلق على نفسها قائمة المستقبل، 7 مرشحين وتضم كلاً من أنور يونس رحيم، وربيع محمد يونس، ومحروس أيوب محروس، وعصام ربيع محمد يونس، وإبراهيم رقيق ميمون، ومحسن عدلى عبد الحميد مرسى، وعوام عبد الحكيم عثمان.

انتخابات الغرفة التجارية