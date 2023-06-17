عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول منافسات بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

صدى البلد

تستضيف صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فعاليات بطولة إفريقيا للسلاح على صعيد الأسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو.

ومن المنتظر أن يكون جدول البطولة على النحو التالي:

يوم الإثنين 19 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل افتتاح البطولة ثم نهائيات سيف المبارزة رجال ونهائيات سلاح الشيش سيدات في الفترة المسائية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو:

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح السيف وسيدات سيف المبارزة في الفترة المسائية.

يوم الأربعاء 21 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح الشيش وسيدات سلاح السيف في الفترة المسائية.

يوم الخميس 22 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسيف المبارزة في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح السيف للرجال وسلاح الشيش للسيدات في الفترة المسائية.

يوم الجمعة 23 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًأ.

منافسات الأدوار الإقصاائية لفرق السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل الختام ثم يتبع بمباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف سيدات في الفترة المسائية.

افتتاح البطولة الأدوار الإقصائية البرونز البرونزية الأسلحة السادس من اكتوبر الرجال والسيدات المباريات النهائية الفترة المسائية الميدالية البرونزية بطولة افريقيا بطولة افريقيا للسلاح حسن مصطفي دور المجموعات سلاح سيف المبارزة سلاح الشيش سيدات سلاح الشيش سلاح سيف المبارزة رجال حسن حفل افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 دولة توجه ضربة قاضية للدولار في هذا الموعد.. ماذا يحدث؟

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

اقتراب الصيف الفلكي|موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وهذا موعد الذروة

الكلام عن مليارات| 5 نجوم أهلاوية أمام إغراءات الخليج.. من هم؟

ترشيحاتنا

أسماء المصريين الناجين من حادث غرق مركب المهاجرين باليونان| مستند

أفريقيا تفتقر لاحتياجاتها الأساسية.. ماذا تفعل القارة في الأزمة الروسية الأوكرانية؟

محمد رياض يكشف لـ صدى البلد سر عدم تكريم عبلة كامل

مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد|أخبار تهمك

بملابس ملفتة| شاهد زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

عطلة عيد الأضحى| ضعف الأجر لهؤلاء الموظفين.. وفئات محرومة من الإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي للوفاة| 12 عادة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بشمال سيناء وتكرم أسر الشهداء

معلومات صادمة عن ضعف الأعصاب| تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرقوق يوميا؟

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

اﻟﻤﺰﻳﺪ