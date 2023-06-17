جدول منافسات بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

تستضيف صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فعاليات بطولة إفريقيا للسلاح على صعيد الأسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو.

ومن المنتظر أن يكون جدول البطولة على النحو التالي:

يوم الإثنين 19 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل افتتاح البطولة ثم نهائيات سيف المبارزة رجال ونهائيات سلاح الشيش سيدات في الفترة المسائية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو:

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح السيف وسيدات سيف المبارزة في الفترة المسائية.

يوم الأربعاء 21 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح الشيش وسيدات سلاح السيف في الفترة المسائية.

يوم الخميس 22 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسيف المبارزة في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح السيف للرجال وسلاح الشيش للسيدات في الفترة المسائية.

يوم الجمعة 23 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًأ.

منافسات الأدوار الإقصاائية لفرق السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل الختام ثم يتبع بمباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف سيدات في الفترة المسائية.