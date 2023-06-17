على هامش تكريمها.. إلهام شاهين تزور قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيية

زارت النجمة الكبيرة إلهام شاهين قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و ذلك علي هامش تكريمها من ملتقي المبدعات العرب برئاسة الدكتور فوز الطرابلسي بسوسة ، و المقام من 15 ل 17 من يونيو الجاري.

وأثناء الزيارة قالت الفنانة إلهام شاهين إن الرئيس التونسي الراحل بورقيبة أول رئيس عربي فعل قوانين للمساواة بين الرجل و المرأة في كل شيء المناصب و الزواج و عمل من أجل رفعة المرأة التونسية في شتى المجالات.

كما قامت إلهام شاهين بزيارة القصر الرئاسي الذي كان يسكن فيه الرئيس التونسي الراحل بمنطقة المنستير بتونس ، و كذلك البيت الذى ولد فيه على شاطئ البحر ، كما ألتقطت شاهين العديد من الصور و الفيديوهات لتوثيق تلك اللحظات.

علي جانب آخر أعلنت إلهام شاهين أنها بصدد العودة للسينما من خلال فيلم يحمل أسم فيتو مع المخرج سامح عبد العزيز و المقرر بدء تصويره بعد عيد الأضحي مباشرة.

إلهام شاهين

يذكر أنه احتفل مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بختام يوبيله الفضي في الجامعة البريطانية بتكريم عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والنجم حمادة هلال والنجم أحمد وفيق واللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، والناقد الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والفنان خالد فريد، صاحب أول تجربة سينمائية في العالم، بتقديم أول فيلم قصير من صنع مجموعة من الشباب المكفوفين ويحمل عنوان “أمل”، وقدم المهرجان لمسة وفاء بتكريم اسم الأب ويليام سيدهم، مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة .

إلهام شاهين في تونس

إلهام شاهين في تونس

إلهام شاهين في تونس

إلهام شاهين في تونس